Ventimiglia: il Siap “Il grave fenomeno sociale dei flussi migratori non può ricadere sulla sicurezza dei poliziotti”

“Il nostro sindacato ad Imperia ha sempre dimostrato con i fatti al Questore Milone di collaborare attivamente per trovare accordi sindacali in grado di tutelare i poliziotti e nello stesso tempo di agevolare l’effettuazione dei servizi di polizia sul territorio. Purtroppo però in questo momento a Ventimiglia la situazione è davvero preoccupante e non ci sono le condizioni per risolvere una criticità sociale molto delicata come quella della gestione dei flussi migratori caricando ulteriormente i poliziotti con servizi basati su orari in deroga a causa della mancanza di personale”.

Interviene in questo modo il sindacato di Polizia Siap, anche e soprattutto dopo gli ultimi episodi di violenza nella città di confine. “Ecco perché il SIAP e gli altri sindacati (con esclusione del solito Ponzio Pilato che si astiene) il 10 giugno scorso hanno detto di no alle deroghe orarie richieste dal Questore di Imperia per i servizi serali notturni a Ventimiglia. Durante la riunione il SIAP ha messo in forte evidenza la carenza di personale per far fronte alle richieste di sicurezza ed ha chiesto di razionalizzare i servizi di routine. La presenza sempre più numerosa di migranti a Ventimiglia sta alimentando inevitabilmente problematiche di sicurezza e di ordine pubblico. Purtroppo dobbiamo registrare che negli ultimi giorni ci sono stati due episodi dove due agenti della Volante del Commissariato di Ventimiglia sono rimasti feriti durante interventi di 112, ai quali naturalmente va la nostra massima solidarietà”.

“Non è più tollerabile – termina il sindacato - che sistematicamente gli operatori della seconda volante vengano impiegati per altri servizi di ordine pubblico annullando la seconda pattuglia aumentando i carichi di lavoro ed esponendo l’unica volante del territorio a lavorare non in sicurezza col rischio ad esporsi ad infortuni sul lavoro. I Poliziotti in servizio a Ventimiglia stanno dimostrando giorno dopo giorno, in piena pandemia, il proprio impegno a svolgere con impeccabile senso democratico in attività delicata dovuta al drammatico fenomeno dei flussi migratori che ancora non trova soluzioni politiche internazionali adeguate e civili”.

Il Siap ha chiesto al Questore Milone di attivarsi con urgenza di rafforzare gli organici richiedendo un immediato intervento da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.