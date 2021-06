Arriva l’estate e con lei i primi commenti dei turisti su Tripadvisor: al primo posto sempre la pista ciclabile, ma la velocità dei ciclisti resta un problema

È arrivata l’estate, Sanremo sta ripartendo e in città si vedono i primi turisti dopo mesi difficili. Le inequivocabili prove si trovano anche sul web, la ‘piazza’ virtuale ormai adottata dalla maggioranza dei vacanzieri per scegliere la meta prediletta e, poi, per commentarla.

Su Tripadvisor troviamo, quindi, le prime opinioni dei turisti che hanno scelto Sanremo. Al primo posto nella classifica dei luoghi più amati spicca sempre la pista ciclabile, vera attrazione per lo sport all’aria aperta, amata da turisti sia stranieri che italiani. Anche se sulla pista resta un problema che si trascina da anni: la difficile convivenza tra pedoni e ciclisti.

Tanti i commenti che lamentano lo sfrecciare di alcuni che scambiano la ciclabile come una tappa del Giro d’Italia, questione che si trascina da anni. Nemmeno gli incidenti sembrano convincere i più ‘integralisti’ ad andare più piano. Si spera, quindi, che il Comune intervenga con un regolamento per limitare le velocità. C’è un progetto all’orizzonte.

Al secondo posto tra gli utenti di Tripadvisor troviamo Bussana Vecchia, altro nome pronunciato spesso in lingua straniera. Sono i tedeschi, in particolare, ad amare il ‘villaggio’. Tra i commenti di stupore e grande fascino per la storia del borgo, non mancano richieste di intervento per la sistemazione, onde evitare angoli abbandono. Ma non tutti conoscono l’intricata vicenda amministrativa che avvolge Bussana Vecchia da anni…

Infine, sul terzo gradino del podio, la Pigna, il centro storico della città dei fiori. Anche in questo caso sono molti i commenti di chi è rimasto piacevolmente stupito nello coprire un’altra Sanremo lontana dal glamour del centro. Ad alcuni, invece, non sono passati inosservati l’abbandono e il degrado di qualche angolo della città vecchia.

Poi, seguendo la classifica, troviamo la Madonna della Costa, corso Matteotti (dove non è passata inosservata la presenza di troppe catene a discapito di negozi di qualità) e, infine la chiesa Russa.

In flusso di commenti lascia intendere un buon numero di turisti che già hanno scelto la Città dei Fiori e hanno voglia di lasciare un commento sul loro soggiorno.

L’estate è appena iniziata e Sanremo vuole tornare protagonista.