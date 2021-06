Target: Tattoo Planet, il celebre studio italiano di tatuaggi professionali dove l’arte diventa una ragione di vita

La passione di Alex Nardini per i tatuaggi nasce quasi per caso, il suo forte interesse per la pittura e il sogno di avere una professione nell’ambito artistico hanno fatto si che la sua passione diventasse un vero e proprio lavoro.

Le prime macchinette per i tatuaggi utilizzate dal titolare di Tattoo Planet erano quelle destinate al trucco permanente, Alex iniziò ad esercitare la sua passione tatuando amici e parenti e, grazie alla disponibilità del centro estetico di suo padre, aveva anche un bel luogo dove esercitarsi. La difficoltà più grande era sicuramente quella di trovare disegni a cui ispirasi, Alex Nardini passava le giornate in cerca di libri, riviste e fumetti per cercare disegni da copiare.

Il primo tatuaggio viene ricordato dal titolare come un episodio sfortunato ma allo stesso tempo molto divertente. Nel 1988 non essendo ancora interessato a tatuare per lavoro, fece il suo primo tatuaggio a un suo caro amico disegnandogli un picchio sull’addome ma, quando l’amico si alzò, il picchio si schiacciò sotto il peso della pancia. Da quel momento entrambi decisero di rinominarlo “il pollo”. Un altro tatuaggio a cui il tatuatore è molto legato è un disegno fantasy fatto sulla schiena di un giovane punk di Imperia, un’avventura durata diversi mesi.

Alex Nardini ha iniziato questo lavoro quando i tatuatori non avevano ancora uno stile ben preciso e non si specializzavano quindi bisognava essere capaci di fare tutto. Essendo poi l’unico tatuatore da Ventimiglia a Genova Alex ha dovuto nel corso del tempo imparare tutti gli stili.

Anche se verso i tatuaggi c’è ancora qualche pregiudizio, soprattutto nelle persone anziane, la situazione sta migliorando. Tatuare è un lavoro artistico e per farlo al meglio bisogna saper non solo disegnare ma anche saper utilizzare le tecniche delle belle arti.