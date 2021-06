Sanremo: a una ditta di Mantova l’intervento da 24 mila euro per lo smaltimento del legname arrivato sulle spiagge a ottobre

Il Comune di Sanremo ha affidato a una ditta di Mantova l’incarico per lo smaltimento della legna arrivata sulle spiagge con la tempesta ‘Alex’ di inizio ottobre. Il lavoro da 24 mila euro circa è andato alla ditta ‘Gruppo Mauro Saviola’.

Amaie Energia era stata incaricata mesi fa dei lavori per la rimozione del legname dalle spiagge. Il servizio, così come predisposto dal Comune, prevedeva l’ammassamento del legname in zona Pian di Poma e, ora, occorre il corretto smaltimento.

Motivo per il quale è stata individuata la ditta ‘Gruppo Mauro Saviola’ che preleverà il legname, lo tratterà tagliandolo e lo traporterà nella struttura individuata per il corretto riutilizzo.