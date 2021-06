Sanremo: scontro auto-moto in corso Mazzini di fronte allo stadio, lievi ferite per un centauro (Foto)

Incidente stradale, nella tarda mattinata di oggi in corso Mazzini a Sanremo, nei pressi dello stadio. Un’auto e una moto si scontrati per cause ancora in via d’accertamento e il centauro è stato soccorso dall'ambulanza e trasportato in ospedale.

Sul posto una pattuglia della Polizia Locale per il rilievi e la definizione della dinamica. Sembra che l'auto uscisse da un parcheggio e sia andata ad impattare contro lo scooter che transitava sulla strada.

Il traffico è rimasto bloccato il tempo necessario per permettere gli accertamenti degli agenti e lo spostamento dei mezzi coinvolti. Per lo scooter, gravemente danneggiato dallo scontro, è stato necessario l’intervento di una ditta specializzata e trasportato in una depositaria autorizzata.