Massimiliano Chicco Iacobucci si candida a sindaco di Seborga: ecco il simbolo del suo gruppo

Massimiliano Iacobucci si candida a sindaco di Seborga. Il piccolo comune andrà a elezioni quest'anno. La conferma è arrivata con la pubblicazione del simbolo della lista 'Seborga Rinasce', realizzato da Laura Digotta. Lei, ad appena 22 anni e con già una doppia Laurea (italiana e francese) in Lingue e Comunicazione per l'impresa e il turismo conseguita ad Aosta e prossima a conseguire il Master in Luxury Management con specialistica in Hospitality & Event Management, è una dei collaboratori esterni del gruppo nato intorno a Iacobucci. Le riserve sui nomi e i volti che accompagneranno il noto esponente regionale di Fratelli d'Italia, saranno sciolte nelle prossime settimane.

Per il momento si sa solo che Seborga Rinasce sarà formata soprattutto da giovani con notevole esperienza, laureati e con particolari competenze e conoscenza del territorio. "Un dovuto cambiamento generazionale per risollevare Seborga e valorizzare il Principato e la sua storia, ma soprattutto in aiuto dei cittadini. - affermano dal gruppo - Una lista civica votata alla tutela ambientale e al turismo, coordinata da Massimiliano Chicco Iacobucci per capacità ed esperienza amministrative pluridecennali in Provincia ed in Regione Liguria". "Un simbolo raffinato molto significativo che rappresenta non solo la nostra terra come l'olivo ma l'ulivo ricrea con le radici e i rami il simbolo della rinascita, di vittoria, di onore, anche e soprattutto simbolo di pace nel paese, di collaborazione e armonia. - concludono dal gruppo - Grazie di cuore a Laura e a tutti i ragazzi che stanno portando collaborazione per questo importantissimo progetto".