Maturità 2021, è stata più facile rispetto al passato? Il racconto degli studenti di Imperia

La maturità 2021 è stata più semplice o ugualmente difficile come il temuto esame prima del covid? L'abbiamo chiesto ad alcuni studenti di Imperia che questa mattina si sono cimentati in questa prova.

"La nuova maturità fa meno paura - aggiunge Tommaso - il fatto che non ci siano gli scritti, tanta roba. Sono stati due anni pesanti e sento di non saperne tanto come i ragazzi di quinta di due anni fa".

L'esame consisterà in un colloquio "rinforzato", una prova orale che partirà dalla discussione di un elaborato, il cui argomento è stato assegnato ai maturandi dal consiglio di classe entro lo scorso 30 aprile. Gli studenti hanno avuto un mese per poterlo sviluppare e curare approfonditamente grazie anche al supporto di un docente che ha accompagna questo percorso. L’elaborato può avere forme diverse, in modo da tenere conto della specificità dei diversi indirizzi di studio, della progettualità delle istituzioni scolastiche e delle caratteristiche della studentessa o dello studente in modo da valorizzare le peculiarità e il percorso personalizzato compiuto.