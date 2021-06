Sanremo: donna dà in escandescenze di fronte al Palafiori, fermata dalla Polizia e dalla Municipale (Foto)

Momenti di tensione, questa mattina verso le 10.30 in corso Garibaldi a Sanremo, di fronte al Palafiori. Secondo le testimonianze raccolte sul posto una donna avrebbe dato in escandescenze per motivi sconosciuti.

La donna, probabilmente in preda a problemi di ordine psichiatrico, ha inveito contro i passanti, insultandoli e sputando contro alcuni di loro. E’ stato chiesto l’intervento della Polizia e della Municipale che, non senza difficoltà, è riuscita a bloccare la donna e portarla via a bordo dell’auto di servizio.

Non è da escludere che la donna, dopo essere stata portata in Commissariato, possa essere portata in ospedale per un trattamento sanitario. In Commissariato è presente anche l'Automedica del 118 e un'ambulanza.