Roberto Parodi (Fai): “Andare a lavorare in Francia o a Monaco è diventata un odissea”

“Non è possibile che ogni giorno un problema diverso ci impedisca di andare a lavorare. Ieri un incendio sul treno, oggi fermi a Mentone per problema immigrati. Settimana scorsa lo stesso problema in autostrada”.

Sono le parole di Roberto Parodi, segretario dei ‘Frontalieri Autonomi Intemeli’, che lancia l’allarme per chi, ogni giorno, si reca in Franca o nel Principato di Monaco per svolgere il proprio mestiere. “I nostri datori di lavoro – prosegue - se ne fregano del motivo perché arriviamo in ritardo o non ci presentiamo. Non è possibile che 7.000 frontalieri siano sempre presi in ostaggio di questi problemi e ci sia un menefreghismo completo della politica. Lavoratori obbligati a scendere dai treni e prendere dei taxi, quando li trovano, per andare a lavorare o rientrare a casa. Frontalieri bloccati sui treni anche due ore. È incredibile questo menefreghismo nei nostri confronti. Ma è mai possibile che non possa esistere una linea bus alternativa?”

Parodi non le manda a dire e si scaglia direttamente contro la classe politica: “Solo annunci nelle campagne elettorali e nei fatti mai niente. Eppure a fine proprio di questo mese i nostri soldi che versiamo di tasse li pretendono. Siamo costretti a subire forme di sperequazioni di ogni genere, ma quando realmente si deciderà di investire su questa categoria? Quando la classe politica tutelerà il nostro lavoro? Siamo veramente esasperati e indignati da questo menefreghismo”.

Tra ieri e oggi sono stati diversi i disagi dei frontalieri per il guasto al convoglio alle Calandre e i diversi fermi dei gendarmi francesi per la presenza di migranti sui treni.