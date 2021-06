Sanremo: il bellissimo cagnolino Nando è in cerca di una famiglia

Nando il cagnolino della foto ha quattro mesi e mezzo, zampette corte-corte, bellissimo e unico. Taglia super contenuta, gasato e di una simpatia contagiosa si trova in stallo in provincia di Imperia.

Ma cosa aspettate?

Per conoscerlo mandate un WhatsApp presentativo al 3295461841.

Si affida con colloquio e preaffido.