Sanremo: all'hotel Miramare la mostra “Blu dipinto di blu” curata da Elena Rede

Dopo la preview durante la settimana dedicata al Festival di Sanremo, l’hotel Miramare the Palace Sanremo sabato alle 18 presenterà la prima edizione dell’esposizione “Blu dipinto di blu”, il cui Direttore Artistico è l’eclettica Elena Rede. Questa mostra attraverso le opere degli artisti presenti, esprime un desiderio di rinascita più che mai attuale. Ogni prezioso corner del prestigioso edificio in stile Liberty, datato 1870, il cui bianco immacolato si staglia verso un cielo terso, è esaltato dalla meravigliosa arte di questi creativi.

Elena Rede mostra attraverso la sua “Era” , scultura bronzea di pregio, tutta la trasformazione di questo periodo che ella vive nel suo profondo, un momento faticoso, doloroso, ma estremamente spirituale. Era riesce così a materializzare l’evoluzione di Re Nasci, opera presente in permanenza nella location, compiendo una catarsi che si ritrova anche nella sua stupenda “Crisalide d’Oro”, espressione del cambiamento umano di questo momento. Le creature alate come le farfalle sono state protagoniste anche delle passerelle della grande moda italiana.

Elena Rede ha scelto in questo suo percorso Italo Corrado e Marika Laganà (IG: @marikalagresinart) in collaborazione con l’Associazione Culturale Amici delle Sempiterne, nate in questo periodo con lo scopo di rinascere insieme. (IG: @le_sempiterne https://lesempiterne.wordpress.com/blog-2/ )