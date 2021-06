Ospedaletti: controlli della Polizia Provinciale con il Telelaser, fermato motociclista a 106 all'ora sull'Aurelia

Viste le richieste di numerosi cittadini, si è svolto ieri l’ennesimo servizio di controllo della velocità con il ‘Telelaser’, sull'Aurelia ad Ospedaletti.

Purtroppo, gli agenti della Polizia Provinciale che hanno effettuato i rilevamenti, hanno dovuto constatare che, nonostante le molte notizie di incidenti dovuti quasi sempre alla eccessiva velocità, i comportamenti pericolosi sono assai frequenti e a compiere manovre pericolose sono quasi sempre i soggetti più deboli ed esposti come i motociclisti.

Fra i numerosi verbali elevati, uno è stato comminato ad un motociclista che viaggiava a 106 km/h, al quale è stata anche ritirata la patente. “Non possiamo rivelare la taratura dello strumento – evidenziano gli agenti provinciali intervenuti - ma per non vessare eccessivamente gli utenti, diamo sufficiente agio e tolleranza. Purtroppo però in troppi esagerano con l'acceleratore”.