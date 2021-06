Incidente di ieri sera sull'Aurelia ai Balzi Rossi: entrambi in prognosi riservata i due frontalieri

Sono in corso i rilievi, da parte della Polizia Municipale di Ventimiglia, in relazione al grave incidente di ieri sera in galleria, nella zona dei Balzi Rossi poco distante dal confine di Stato.

I due lavoratori frontalieri, che stavano rientrando a casa a bordo dei loro scooter, sono ricoverati in ospedale. Si tratta di un 49enne, C.D., ora al Santa Corona di Pietra Ligure e un 54enne, G.L., che è invece al San Martino di Genova. Entrambi hanno riportato gravi ferite e fratture in diverse parti del corpo.

Sono in prognosi riservata anche se, fortunatamente, non sono in pericolo di vita. Come detto la municipale sta eseguendo i rilievi del caso. L’unica certezza è che i due stessero procedendo nella stessa direzione di marcia, ma dovranno essere verificate le velocità e la dinamica vera e propria dei fatti.

Ieri sera, dalle prime testimonianze raccolte, sembra che l’incidente si sia verificato durante un sorpasso, quando uno dei due è andato a impattare contro un'auto che procedeva in senso opposto.

La centrale del 118 ha inviato sul posto un equipaggio della Croce Verde insieme all'automedica, mentre l'elicottero 'Grifo' ha trasportato al 'Santa Corona' e al ‘San Martino’ i feriti in codice rosso di massima gravità. I due veicoli sono stati posti sotto sequestro mentre purtroppo, nella zona non sono presenti telecamere, che avrebbero potuto aiutare il lavoro degli inquirenti.