Imperia: sbuca una moto contromano in viale Matteotti e provoca un incidente, indagini in corso (Foto)

Tamponamento tra una Fiat Panda e uno scooter, questa mattina in via Matteotti a Imperia. Secondo il racconto dei testimoni sembra che, una moto sarebbe sbucata in senso contrario e lo scooter avrebbe frenato improvvisamente per poi essere tamponato dall’auto.

Subito dopo l’incidente la moto che viaggiava in contromano sarebbe fuggito ma la dinamica deve ancora essere chiarita dalla Polizia, che è intervenuta insieme alla Guardia di Finanza. Fortunatamente il conducente dello scooter, un anziano, non ha riportato gravi ferite.