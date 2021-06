Incidente stradale, questa notte sulla strada Provinciale tra Sanremo e Ceriana. Verso le 4 un uomo di 48 anni è finito fuori strada per cause ancora in via d’accertamento a pochi chilometri dal paese, nei pressi del ristorante ‘La vecchia fattoria’.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e i Vigili del Fuoco. L’uomo è uscito dall’auto ed è stato poi soccorso per le lievi ferite riportate. E’ stato quindi portato in ospedale per le cure del caso.