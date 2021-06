San Bartolomeo al Mare: conferimento di incarichi legali, pubblicato l'avviso per istituire l'elenco

Il Comune di San Bartolomeo al Mare intende istituire l'elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi legali ed ha pubblicato sull'Albo Pretorio un avviso pubblico che definisce le tipologie di incarichi, descrive le caratteristiche dell'elenco, stabilisce i requisiti e le modalità per presentare istanze per l'iscrizione nell'elenco.

Le istanze potranno pervenire in qualsiasi momento. Per il primo inserimento nell'elenco verranno valutate le istanze pervenute entro il 26 luglio. L'avviso è scaricabile dall'albo pretorio (QUI).