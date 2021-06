E’ stato convocato per mercoledì prossimo alle 18.30 il Consiglio comunale di Taggia, che si svolgerà in presenza, ma in ottemperanza al protocollo anti Covid-19 adottato dal Comune, senza la partecipazione del pubblico che potrà assistere alla seduta consiliare in streaming.

All’ordine del giorno un unico argomento, ovvero l’approvazione delle modifiche allo Statuto di Amaie Energia.