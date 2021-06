Morta a Genova la 18enne colpita da trombosi dopo il vaccino AstraZeneca

È morta oggi al San Martino di Genova la 18enne Camilla Canepa, colpita da trombosi 15 giorni dopo la prima dose di vaccino AstraZeneca.

Aveva ricevuto la dose partecipando all'open day organizzato proprio per sensibilizzare i giovani alla vaccinazione.

Il tragico episodio riporta l'attenzione sul dibattito al momento in corso in Italia in merito alla somministrazione di AstraZeneca ai giovani. I dati Aifa testimoniano di un caso di trombosi tra i giovani ogni 100 mila somministrazioni.

La nota dell'ospedale San Martino: “L’Ospedale Policlinico San Martino comunica che è terminato il periodo di osservazione, relativo alla paziente di 18 anni ricoverata presso la Rianimazione. La Direzione e tutto il personale del Policlinico si stringono attorno ai familiari, che abbiamo potuto apprezzare in questi tristi giorni per l’umanità e la disponibilità palesate nei confronti dei nostri professionisti”.

In serata è arrivato anche il messaggio di cordoglio da parte dell'amministrazione regionale: “Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, insieme a tutta la Giunta, esprime profondo cordoglio per la scomparsa della ragazza di 18 anni ricoverata dal 6 giugno in neurochirurgia all'ospedale Policlinico San Martino di Genova con diagnosi di trombosi seno cavernoso. Le nostre più sentite condoglianze vanno ai suoi cari. Tutta la Liguria si stringe attorno alla famiglia della ragazza”.