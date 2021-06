Sei milioni di euro nel 'Sostegni Bis' per i frontalieri: l'On. Giorgio Mulè "Onorato l'impegno preso"

“Ho onorato l’impegno che avevo preso con i lavoratori frontalieri: nel decreto legge cosiddetto ‘Sostegni-bis’ è stata inserita dal governo una norma (l’articolo 49) che introduce disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri”.

Interviene in questo modo Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e Sottosegretario alla Difesa, che prosegue: “Si tratta del contributo di 6 milioni di euro per il 2021 in favore anche dei nostri lavoratori impegnati in Francia e nel Principato di Monaco. La norma è ‘gemella’ di quella approvata lo scorso anno e che, a causa della mancanza dei decreti attuativi durante il governo Conte-bis, non trovò mai applicazione. Grazie a un’azione coordinata con il ministero del Lavoro (e ringrazio per questo il ministro Andrea Orlando) la norma in favore dei lavoratori è stata così inserita nel decreto Sostegni bis che sarà approvato nei prossimi giorni dal Parlamento”.

“Si tratta di un ‘risarcimento’ dovuto ai lavoratori frontalieri – termina Mulè - che hanno patito più di altri le conseguenze legate al Covid-19. L’impegno di Forza Italia e mio personale insieme a quello del centrodestra a tutela dei lavoratori frontalieri, trova così una risposta concreta rispetto ai bisogni delle categoria”.