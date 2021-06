Sanremo: a luglio 250 giocatori e tanti ex campioni di calcio nel primo torneo di 'FootGolf' al Circolo Degli Ulivi (Foto e Video)

Sarà un weekend di sport e di grandi nomi, quello organizzato dal 16 al 18 luglio a Sanremo in occasione del ‘LNF Championship’, il torneo di FootGolf’ più importante dell'anno.

Uno sport nuovo, che vede tanti appassionati e tanti ex giocatori importanti che si sono avvicinati alla particolare e affascinante disciplina. Il torneo si svolgerà al Circolo Golf degli Ulivi, dove a maggio scorso è stato disegnato e creato per la prima volta a Sanremo un campo nel totale rispetto dello storico campo da Golf.

Nel pomeriggio del 16 luglio ci sarà la prova campo per gli iscritti al torneo e la mattina del 17 inizierà il torneo ufficiale che vedrà la partecipazione circa 250 giocatori (dalle 9 alle 19 circa). La gara si svilupperà su due giornate per decretare, nel pomeriggio del 18 luglio, il vincitore del ‘LNF Championship 2021’ e premiare anche i vincitori del torneo esibizione degli ex calciatori.

Quest'anno il Presidente della lega nazionale, l’ex calciatore Diego Fuser ha pensato di organizzare un evento esclusivo, insieme ai suoi colleghi e amici ex calciatori, grazie al supporto della International Football Development Association. Gli invitati arriveranno il 16 luglio e prenderanno parte alla ‘Cena di Gala’ al Roof Garden del Casinò Municipale di Sanremo.

Il 17 luglio gli ex calciatori saranno ospiti allo Yacht Club di Sanremo, nella splendida cornice del Porto Vecchio. Il weekend si concluderà il 18 con un apericena in piazza Bresca, il centro della ‘movida’ sanremese.

Alla presentazione di oggi, insieme al Presidente della Lnf, l'ex campione Diego Fuser, c'era anche Martina Quintavalle, campionessa europea, gli Assessori Ormea e Faraldi, e il presidente del circolo Golf Degli Ulivi, Silvio Maiga. Sia gli organizzatori che l'Amministrazione comunale hanno confermato di voler partire con la gara di quest'anno, ma di aver in previsione un consolidamento del sodalizio tra Sanremo e la Lnf.

La Lega Nazionale Footgolf (LNF) è stata fondata nel settembre del 2016 da quattro Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) riconosciute dal CONI: Footgolf Emilia-Romagna, Footgolf Liguria, Footgolf Lombardia e Footgolf Veneto. Dal 2014 tali Associazioni organizzano con successo eventi sportivi di Footgolf su tutto il territorio nazionale.