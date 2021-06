Imperia: sabato prossimo la cerimonia di inaugurazione del campetto alla Parrocchia di Cristo Re

L’associazione ‘Genitori @ttivi’ ha recentemente ottenuto la concessione d’uso del campetto della Parrocchia di Cristo Re, da molto tempo non più liberamente accessibile ed usufruibile dalla popolazione.

Lo scopo di Ag@ è quello di trasformare l’area in un contenitore per ragazzi, dove in futuro possano essere svolte diverse attività. L’Associazione sta infatti partecipando ad un bando di concorso, con il partenariato di molte realtà ed enti locali, che, se verrà vinto, permetterà di effettuare molti altri interventi, che renderanno la zona un modello unico ad Imperia.

In questi giorni sono state fatte importanti opere di messa in sicurezza, di pulizia, di potatura e di riqualificazione dell’area. Venerdì scorso c’è stato gran fermento al campetto, una squadra di volontarie e di volontari ha lavorato per rendere l’area decorosa e pulita. Il ripristino del campetto è in piena accelerazione in quanto sabato prossimo, dalle 16, si svolgerà l’inaugurazione, che inizierà con le esibizioni di alcuni nostri partner: Anna Amelio, Chiara Peirone e A.s.D. Furor.

Anna Amelio e Chiara Peirone sono due professioniste delle arti circensi, che si occupano rispettivamente dell’Acrobatica Aerea (cerchio e tessuto) e della Pole Dance. La prima può essere rappresentata come l’unione tra danza ed acrobatica, ma svolte in aria, a diversi metri da terra. La seconda è sempre una danza acrobatica, ma attraverso l’uso di una pertica, sia girevole che statica.

A.s.D. Furor è un’associazione sportiva che si occupa di mostrare ed insegnare al pubblico quello che era il combattimento dei Celti e degli antichi Liguri. Nasce da un’esperienza di rievocazioni storiche, e perciò, oltre all’aspetto ludico-sportivo, si concentra anche sulla sperimentazione archeologica.

Alle 18 inizierà il primo evento pubblico ad ingresso gratuito organizzato da Ag@: un incontro dal titolo Lasciami volare, tenuto da papà Gianpietro Ghidini, fondatore dell’associazione Emapesciolinorosso.org., a cui la cittadinanza è invitata a partecipare, previa prenotazione del posto a sedere, nel pieno rispetto delle recenti disposizioni anticovid.

Papà Gianpietro racconterà la propria storia e quella di suo figlio Emanuele. ‘Emapesciolinorosso’, da lui fondata, ha come scopo principale il sostegno dei giovani, negli anni è diventata una community di migliaia di persone, in crescita costante, dove genitori e giovani si scambiano idee, pensieri e condividono riflessioni su temi come l’adolescenza, il futuro, la scuola e, ovviamente, il rapporto tra genitori e figli.