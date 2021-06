Imperia: dopo gli stop dettati da lockdown e Covid domenica prossima torna il 'Ramaiolo in scena'

Dopo un’attesa lunghissima e obbligata, la compagnia teatrale amatoriale di Imperia ‘Ramaiolo in Scena’ è pronta per un nuovo debutto e per ripartire con i prossimi appuntamenti.

Ricominciano proprio da dove si erano interrotti, con uno spettacolo che avevano in serbo già da un po’ ma che i vari lockdown hanno lasciato per ora su un copione: domenica prossima debutteranno a Villa Roseto (Imperia Oneglia) con la nuova cena-con-delitto ‘La donna di picche’ in forma di apericena a scopo benefico in collaborazione con l’associazione ‘Links Clicca sulla vita’.

Il ricavato della serata sarà devoluto a sostegno di Gladis (Alassio), affetta da rara malattia, per consentirle di affrontare un intervento che potrebbe salvarle la vita. Sarà la volta poi di una trasferta fuorisede il 19 giugno a Casale Corte Cerro (Gravellona Toce), ospiti della rassegna ‘In scena a… Il Cerro’ dove saliranno sul palco ancora una volta con la commedia ‘Quando il Gatto non c’è’ di Mortimer e Cook, ormai alla sua 26ma replica.

Nel ‘cilindro’ del Ramaiolo ci sono altre sorprese che per ora non possono essere del tutto svelate. Li hanno tenuti occupati durante tutto il carosello delle zone rosse, poi gialle, poi arancioni e che li hanno visti alle prese con prove in videoconferenza e, quando è stato possibile, con prove a debita distanza, con mascherine e gel idroalcolico. Che questo nuovo inizio ramaiolo sia di buon auspicio per potersi lasciare presto tutto questo difficile periodo alle spalle. Lo spettacolo deve continuare.