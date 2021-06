Incidente sull'Aurelia a Bordighera: una donna portata in Ospedale

Scontro tra un'auto e camioncino in serata sull'Aurelia a Bordighera. L'incidente è avvenuto in prossimità del distributore IP vicino al Saint Charles. La dinamica è al vaglio dei Carabinieri. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e un'ambulanza della Croce Rossa.



Ad avere la peggio una donna che si trovava a bordo dell'auto che è stata trasportata in Ospedale a Sanremo per accertamenti. Il traffico sull'Aurelia è stato interrotto durante le fasi di soccorso.