Bordighera: da stasera al 30 settembre ordinanza del Sindaco, divieto di bere alcolici in strada dalle 22 alle 6

Il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, ha emanato un’ordinanza di divieto di vendita per asporto, di qualsiasi bevanda alcolica, sia da bar e negozi che attraverso distributori automatici, dalle 22 alle 7, da questa sera e fino al 30 settembre.

Il divieto è previsto nelle zone di: Piazza Eroi della Libertà, Via Roma, Corso Italia, all'interno e davanti al Palazzo del Parco (Via Vitt. Emanuele fra Via Roma e Via S. Antonio), nell'area della Pineta - zona Marabuto -Spianata del Capo, Belvedere del Carillon, Via Libertà, presso tutti i giardini pubblici e nelle spiagge, la rotonda di Sant'Ampelio e zone limitrofe e tutto il Lungomare. Sarà vietato detenere in qualunque contenitore e di consumare bevande alcoliche di qualunque gradazione, con esclusione del consumo effettuato all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione, rispettando i limiti normativi imposti.

Le sanzioni previste variano da 400 a 3000 euro oltre all’ovvio sequestro amministrativo delle bevande con immediata distruzione delle stesse. In caso di reiterazione della violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, per gli esercizi commerciali è prevista anche la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 1 e 15 giorni.

La decisione del Sindaco è relativa alle misure per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, sia nazionali che regionali. L'Amministrazione vuole mettere in campo azioni dirette ad assicurare una serena e civile convivenza dei cittadini, nonché regolare i comportamenti al fine di tutelare la tranquillità sociale e la qualità di della vita degli stessi.