Ventimiglia: partiti i carotaggi e i sondaggi per progettazione della nuova passerella ciclopedonale

Sono iniziati i carotaggi e i sondaggi per la progettazione definitiva del nuovo ponte ciclo pedonale, ormai ex passerella Squarciafichi, crollata in seguito all’alluvione dello scorso ottobre.



Oltre alla progettazione i lavori comprendono, naturalmente, anche la messa in sicurezza degli argini sponda in sinistra del corso d’acqua. Tale incarico sarà affidato a professionisti esterni, individuando nella figura di un geologo e della ditta ‘Nuove Perforazioni Srl’ di Zogno (in provincia di Bergamo) gli interlocutori ideali per eseguire i necessari carotaggi e indagini.

Le lavorazioni potranno essere eseguite durante i prossimi 15 giorni e non potranno superare tale durata. Nessuna operazione sarà effettuata in caso di allerta meteo.