Le prove in mare della nuova avventura transoceanica in gommone di Sergio Davì sono iniziate il mese scorso a Riva Ligure dai Cantieri F.lli Diurno

A metà maggio scorso, hanno avuto inizio presso i Cantieri F.lli Diurno a Riva Ligure le prove in mare del famoso comandante Sergio Davì con l’Aretusa Explorer, il gommone Nuova Jolly Prince di 11 metri, in preparazione della nuova avventura transoceanica che lo porterà fino a Los Angeles. “Ocean to Ocean RIB Adventure” è il nome che Sergio Davì ed il suo team hanno scelto di dare alla prossima avventura in gommone. Dalla località ligure è partito alla volta di Palermo, facendo tappa all'Isola d'Elba, alla Marina di Nettuno, a Napoli e a Messina.

La nuova affascinante sfida in gommone di Sergio Davì ha come destinazione la California, con partenza programmata da Palermo. L'impresa si terrà da novembre 2021 a febbraio 2022 e vedrà il gommonauta impegnato in una rotta che prevede l’attraversamento dell’Oceano Atlantico, con soste programmate anche in Venezuela e Colombia, per poi navigare lungo il canale di Panama e spostarsi nell’Oceano Pacifico. Qui un particolare “allungamento” verso l’arcipelago delle Galapagos prima di riprendere rotta verso il Messico e la California.