La raccolta differenziata a portata di smartphone: con I Deplasticati andiamo alla scoperta della app ‘Junker’

Il 17 maggio eravamo presenti alla conferenza stampa per la presentazione dell'applicazione ‘Junker’ da parte dell'assessore all'ambiente Lucia Artusi e del presidente di Amaie, Andrea Gorlero. In realtà ne è stata una riproposizione, dal momento che il Comune aveva già messo in atto qualche anno fa la convenzione con l’app, convenzione ora rinnovata.

Infatti ora il comune di Sanremo è di nuovo presente nella mappa di Junker che altro non è che uno strumento in grado di aiutare i cittadini ad effettuare una corretta raccolta differenziata. Installiamola sui nostri smartphone e proviamo a conoscerla.

Il suo strumento di base è uno scanner per il riconoscimento dei prodotti di consumo mediante il codice a barre riportato sulle confezioni: se provate ad inquadrarlo, Junker vi dirà immediatamente di cosa si tratta e come andrà smaltito. Per fare un esempio, per alcuni sacchetti di biscotti si può erroneamente pensare che vadano conferiti nella carta: non sempre è così, molti di loro vi accorgerete che vanno nell'indifferenziata. Al contrario, alcune confezioni che tenderemmo a gettare nella plastica (ad esempio le vaschette del gelato), essendo completamente compostabili, andranno smaltite nell'organico. Il consiglio che diamo a coloro che vogliano portarsi a casa dal supermercato prodotti con confezioni più ecologiche, è di fare la prova direttamente nel luogo di acquisto.

L’altro strumento fondamentale è la mappa, ovvero la ricerca del comune nel quale si risiede. Fatto questo potete cercare anche la via e il civico di casa vostra e ricevere la notifica dei giorni di conferimento per plastica, carta, indifferenziata, organico e pannolini. Riteniamo questo tipo di servizio estremamente utile soprattutto per i proprietari di appartamenti ad uso vacanza (a Sanremo sono tantissimi) che potranno chiedere ai loro ospiti di installare (gratuitamente) Junker sui loro telefonini. Questo potrebbe essere un utile incentivo per i turisti, italiani ma anche stranieri dal momento che nelle impostazioni è possibile scegliere la lingua, ad avere un po' più di cura nell'effettuare una corretta raccolta differenziata ma soprattutto ‘azzeccare’ i giorni preposti per ogni materiale anche attraverso l'icona ‘servizi’ alla quale si accede a ‘calendario’. Se invece i turisti siamo noi, avremo a disposizione le informazioni relative alla località italiana metà della nostra vacanza.

Junker ci consente anche di collaborare alla creazione di una sorta di archivio per tutti quei prodotti che non vengano riconosciuti in quanto privi di codice a barre o non presenti nell'elenco dei prodotti, che comunque sono al momento più di un milione e mezzo, semplicemente fotografandolo.

All’interno dell'applicazione troverete anche l'icona ‘comune’: cliccandoci sopra si aprirà una finestra nella quale vengono forniti tutti i contatti utili (nel nostro caso di Amaie Energia), gli indirizzi di ecocentri ed ecopunti, le modalità per il ritiro dei cosiddetti ‘ingombranti’ (ad esempio un materasso o un vecchio armadio), la facoltà di iscriversi per il ritiro di pannolini e, in ultimo, la possibilità di richiedere gratuitamente al Comune la fornitura della compostiera domestica per il riciclo delle sostanze organiche.

Oggi abbiamo dunque aggiunto un altro tassello alla nostra esperienza di ‘tecno ambientalisti’ con un’applicazione davvero eccezionale in quanto molto semplice da usare, tutto sommato anche divertente, ma soprattutto fondamentale per aiutare la nostra città ad essere più pulita, ordinata ed ecologica.

