Bordighera: Villa Pompeo Mariani aderisce all'evento ‘Appuntamento in Giardino’

Domani e dopodomani Villa Pompeo Mariani di Bordighera aderisce all'evento ‘Appuntamento in Giardino’ organizzato dall'Associazione Parchi e Giardini d'Italia

“In queste due giornate alle ore 17.30 - spiega il presidente della fondazione Carlo Bagnasco - si potrà visitare Villa Pompeo Mariani, l'Atelier dell'Artista ed il Parco di pertinenza. Luogo prescelto da Claude Monet nel 1884, per eseguire tre importanti suoi capolavori.

All'interno dell'Atelier di Pompeo Mariani,si potranno ammirare alcune significative opere di 4 artisti dell'arte contemporanea italiana degli anni '50, '60, '70: Giuseppe Allosia, Arnaldo Esposto, Giannetto Fieschi e Plinio Mesciulam. Artisti che con le loro idee innovative e continue ricerche,hanno ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale e dato lustro a Genova ed alla Liguria,ed ottenuto il plauso di importanti critici quali Enrico Crispolti, Vittorio Sgarbi, Giorgio Di Genova, Germano Beringheli, Franco Sborgi, Gillo Dorfles, Flavio Caroli, Franco Ragazzi tanto per citarne alcuni. Le loro opere sono presenti nelle collezioni di importanti musei,banche e collezioni private italiane ed estere.

Rimasti un po' in disparte per diversi anni, stanno ritornando alla ribalta nell'ambito di più approfondite ricerche sull'arte italiana dal 1945 ad oggi. Ho avuto la fortuna di conoscere personalmente questi grandi personaggi, grazie al Prof. Franco Sborgi, al grande gallerista Rinaldo Rotta, al critico Germano Beringheli ed al grande amico Vito Quarati. Venendo in Villa Mariani avrete l'occasione di vedere e capire la loro grandezza”.

Villa Pompeo Mariani

Via Fontana Vecchia 5

Bordighera

0184-265556

Costo Biglietto 7 Euro a persona