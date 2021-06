Imperia: al via domani la 20ª edizione del Festival della Cultura Mediterranea

Al via la 20ª Edizione del Festival della Cultura Mediterranea a Imperia, da domani a domenica si svolgerà nel centro storico di Porto Maurizio, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Liguria, Comune di Imperia, Provincia di Imperia e Camera di Commercio delle Riviere.

Organizzata dal Comitato San Maurizio in collaborazione con Espansione Eventi di Paola Savella.

Leit motiv della Fiera 2021: “BonTon 2021 fenomenologia dei comportamenti”.

Il programma



Venerdì



10 apertura Stands Case editrici Isola Mediterranea Via Cascione

15.15 Alessandro Carassale e Claudio Littardi “Frontiera Judaica” Ed. Fusta

16 Gabriele Moroni “Luigi Gualdi, il Papillon italiano” Ed. Diarkos

16.45 Andrea Vitali “Vivida mon amour” Ed. Einaudi

17.45 Daniele Capezzone “Like crazia ” Ed. Piemme

18.30 Gianni Oliva “La bella morte ” Ed. Mondadori

18.45 Domenico DeMasi “Smartworking” Ed. Marsilio - Streaming (Mercato Coperto)

19 Marco Scardigli “Sibil “ Ed. Rizzoli



"Isola Bianca" Piazza Fratelli Serra



16 Inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità

16.30 “Tarabaralla. Il tesoro del bruco Baronessa” Spettacolo per bambini Ed.Carthusia

17.15 Frascesco Basso “Il caso Voronof” Ed. All Around

17.45 Cristina Origone “Gatti e misfatti” Ed.Golem

18.15 Antonio Lidonnici “L'ombra del glicine” Ed.Effetto

18.45 Fabrizio Cuttitta "La finanza mafiosa" Ed. Carlo Saladino



"Punto UResciò" Via XXSettembre

15.45 Giovanni Mandruzzato e Andrea Catalani “Il thriller storico” Ed. Il Filo di Arianna

16.30 Ariella De Noni “Percorsi letterari” Ed.i Il filo di Arianna

17.15 Sara Morchio “Come pezzi di carta sull’acqua” Ed. Golem

18 Flavio Passi “ Cannabis, credevo fosse droga” Ed. Effetto

18.30 Andrea Fagioli “Pricirunner” Ed. Kimerik

Tarabaralla – il tesoro del bruco baronessa.

Domani alle 16,30 lettura animata e musicata per bambini e famiglie dell’albo illustrato “Tarabaralla Il tesoro del bruco baronessa” realizzato da Carthusia Edizioni in collaborazione con BPER Banca. Con l’autrice e musicista Elisabetta Garilli, il Garilli Sound Project e le immagini di Valeria Petrone.

“Taraballa. Il tesoro del bruco Baronessa” è un ricco e articolato progetto dedicato all’educazione finanziaria frutto della felice collaborazione tra BPER Banca, banca impegnata in progetti educativi in ambito sociale e culturale, e Carthusia Edizioni, casa editrice dall’alta progettualità specializzata in editoria per ragazzi.

Mostre in Fiera

Agenda fotografica: “Questione di classe?”