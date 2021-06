Ventimiglia: Finanza sequestra 32 kg di hashish al confine, la droga nel doppiofondo di un'auto

La Guardia di Finanza ha sequestrato 32 kg di hashish alla frontiera di Ventimiglia. Il carico di droga è stato trovato nel doppiofondo di un'auto modificata, guidata da un cittadino di origine marocchina che stava entrando in Italia.

La droga era stata nascosta all'interno di 62 involucri di cellophane, mescolati a caffè in polvere. Gli involucri, a loro volta, racchiudevano 260 panetti e 681 ovuli contenenti complessivamente 32,234 kg di stupefacente.

I finanzieri sono stati insospettiti dalle risposte contraddittorie fornite dal conducente in merito al viaggio. A quel punto è stato richiesto l'intervento dei cani anti-droga che hanno rilevato qualcosa proveniente dal mezzo. I militari hanno rapidamente notato le anomale saldature sul fondo dell'auto arrivando così al carico illecito.

Il corriere straniero è stato arrestato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Inoltre i finanzieri hanno sequestrato l’ingente quantitativo di droga, il mezzo utilizzato per il trasporto e l’occultamento della sostanza stupefacente e 1500 euro circa di denaro contante, in relazione al quale l’arrestato non forniva adeguate spiegazioni. L’arresto ed i sequestri eseguiti sono stati tutti convalidati dal G.I.P. del Tribunale di Imperia.

Nell’ultimo semestre ammontano a circa 200 i kg di stupefacenti sequestrati dalla Guardia di Finanza durante i quotidiani servizi predisposti a presidio del Confine di Stato. Un'attività che ha portato all’arresto di 4 persone.