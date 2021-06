Sanremo: “Scogliera devastata dall'alluvione, così non posso aprire la spiaggia”, ai Tre Ponti monta la protesta del gestore del 'Buena Onda'

“Come sempre il Comune di mette i bastoni fra le ruote, non siamo in grado di aprire il Buena Onda poiché la scogliera di protezione è stata devastata dall'alluvione di ottobre e il lavoro di ripristino tocca al Comune di Sanremo essendo il concessionario”.

Con queste parole Giacomo Mercurio, gestore della spiaggia 'Buone Onda' ai Tre Ponti, punta il dito contro Palazzo Bellevue per la situazione che ha trovato nel momento della riapertura.

“Ad aprile ci hanno comunicato che non avevano i soldi - prosegue Mercurio - noi proponiamo in cambio un allungamento del contratto per poter rientrare della spesa di 8.500 euro e in riunione il dirigente ci ha detto che andava bene. Mandiamo il preventivo alla ditta 'Tesorini', la stessa che stava lavorando per rimuovere i tronchi ammassati in spiaggia. Passano 40 giorni e nulla ci viene detto ufficialmente. Poi un altro incontro in spiaggia e ci viene detto che il Comune ha cambiato idea e ora hanno i soldi. Attendiamo 10 giorni inutilmente dopo di che, incalzati dalle nostre telefonate, ci dicono che non hanno più i soldi”.

“Ci proponiamo di accollarci le spese e saremmo rimborsati al 30% - prosegue Mercurio nel suo racconto - ribadiamo la nostra offerta e precisiamo che a settembre noi diamo al Comune 42mila euro di affitto quindi basterebbe fare una sottrazione. Siamo così giunti al 1° giugno e abbiamo alzato il nostro grido disperato”.