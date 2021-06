Furgone cappottato sulla A10: disagi alla viabilità tra Andora e Albenga (FOTO)

Incidente stradale questa mattina lungo l'autostrada A10. L'allarme è stato lanciato nel tratto compreso tra Andora e Albenga in direzione Savona.

Secondo quanto riferito, il sinistro ha coinvolto un furgone. Il veicolo si sarebbe cappottato per cause ancora in via di accertamento.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga, i militi dell'emergenza sanitaria, l'automedica e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Autostrada dei Fiori segnala disagi alla viabilità con code di 2 chilometri.