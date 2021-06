Bordighera: lungo weekend del 2 giugno, due multe per violazione del coprifuoco e servizio ai clienti all’interno

Il weekend lungo per la Festa della Repubblica ormai è alle spalle. Le restrizioni, meno vincolanti, vedi il coprifuoco recentemente prorogato fino alle 23, l’opportunità per le attività di ristorazione di accogliere i clienti e la voglia delle persone alla ricerca un’estate che rassomiglia a quelle passate, hanno visto un considerevole aumento della popolazione in città, soprattutto grazie all’occupazione delle seconde case prese d’assalto durante l’ultimo periodo. Le regioni in ‘giallo' navigano dritte verso la zona ‘bianca’ suggerendo che la speranza è ancora viva e vitale.

Bordighera punta alla bella stagione, facendo le prove generali nel fine settimana ‘disteso’ durato di fatto cinque giorni, ma come si sono comportati i cittadini?

Due locali pubblici sono stati sanzionati il sabato per violazione del coprifuoco. In un caso la Polizia Locale ha anche ravvisato il servizio ai tavoli all'interno. Disposta anche la sanzione accessoria di chiusura. Per il resto, in linea generale, tutto nella norma che ha visto un tranquillo svolgimento delle attività.

Per quanto riguarda la ripartenza, le forze dell’ordine continueranno nel turni concordati con la questura e a breve partiranno i servizi estivi che prevedono un controllo potenziato. Sebbene comprensibile il sentimento della popolazione di tornare alla normalità non saranno certamente tollerati eccessi. Le persone saranno messe in condizione di condurre le proprie occupazioni ed esplicare le proprie attività quotidiane in totale sicurezza.