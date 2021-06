'Gesti e Gusti di Liguria', seminario online di CNA per promuovere e agevolare le esportazioni sul mercato francese

CNA Liguria organizza, all’interno del progetto “Gesti e Gusti di Liguria” e in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana a Nizza, un seminario formativo, on line e gratuito per promuovere e agevolare le esportazioni sul mercato francese.

Il seminario si terrà il giorno lunedì 07 giugno a partire dalle ore 18.00 con il seguente programma:

Introduzione al mercato del direttore generale dott. Agostino Pesce

Focus sul settore agroalimentare da parte della Dott.ssa Federica Pacchetti responsabile del settore.

Case story di penetrazione nel mercato francese da parte di Ambrogio Invernizzi, gérant di Inalpi France e Riccardo Fessia, gérant di Ortobra Gourmet Paris

Strategie di vendita e servizi di accompagnamento da parte del dott. Davide Borghesi, responsabile servizi alle imprese.

Per iscriversi è sufficiente registrarsi al seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/6497537990752977677

La fase successiva del progetto prevede, per le aziende che dimostreranno interesse al tema, la partecipazione gratuita ad incontri B2B online con potenziali buyers, e per alcune di esse l’inclusione nel marketplace certificato della CCI.

Infine, 10 aziende selezionate usufruiranno di una visibilità nel marketplace MangezItalien per 12mesi.