Per l'anniversario della morte del padre l'amara sorpresa di un imperiese: "Sulla sua tomba lampadine e fili bruciati"

Sono passati quattro anni dalla morte di Giovanni Boffa e il figlio Gino da tempo chiede al comune un intervento per ripristinare le luci votive della tomba in cui è sepolto al cimitero di Oneglia. Nonostante non funzionino infatti alla famiglia Boffa arriva regolarmente la bolletta da pagare.

Ieri, il figlio Gino andando a trovare il padre al cimitero ha avuto un'altra amara sorpresa: "Al mio arrivo alla tomba ho trovato un groviglio di sporcizia, lampadine e fili bruciati, ma della luce votiva neanche l'ombra. Sono quattro anni che pago il canone, dove vanno a finire i miei soldi?"