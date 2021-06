Ventimiglia: ai giardini 'Tommaso Reggio' la cerimonia per il 75° della Festa della Repubblica

Seppure sempre con il pensiero ad evitare assembramenti, il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, insieme al suo vice Simone Bertolucci, ha presieduto la cerimonia della Festa della Repubblica.

"Con piacere e sentimento la scelta della Repubblica - ha detto - una scelta di libertà democratica. Una data, il 2 giugno, in cui gli elettori hanno scelto di essere governati da rappresentanti democraticamente eletti dal Popolo, una data in cui, nel 1946 sono stati scelti anche i componenti dell'Assemblea Costituente, a cui è stato affidato il compito di redigere la nuova nostra costituzione".

"La nostra bandiera tricolore - termina - la nostra Costituzione sono fortunatamente dentro il nostro cuore e fanno ormai parte della nostra vita quotidiana come se gli ideali di libertà e scelta democratica, con libere elezioni, siano la normalità, così non è, ancora oggi, dopo 75 anni, abbiamo ancora molti popoli oppressi e non liberi di scegliere da chi essere governati".