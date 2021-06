Sanremo: querelle sulla scritta 'Nessuno è straniero', la risposta degli organizzatori a Lega e FdI

“Sono curiosi e deprimenti i meccanismi pavloviani che si scatenano quando si intende a dare voce ed espressione a quei ‘corpi intermedi’ che rappresentano un giacimento prezioso di energie morali. Le sole che ci rimangono per rivitalizzare davvero la Politica (con la P maiuscola) del paese”.

Interviene in questo modo Claudio Mastrantuono, dopo le critiche arrivate da Lega e Fratelli d’Italia, per la scritta ‘Nessuno è straniero’ sulla passeggiata a mare di Sanremo. “Sono stato autorizzato dagli Uffici Comunali in qualità di ‘artista di strada’ perché le Sardine non esistono. Le Sardine non hanno una struttura, non sono associazione, non hanno cariche o ruoli, non hanno uno statuto, ma come dice il nostro manifesto valoriale ‘Le Sardine non esistono, esistono le persone’. In un sistema di valori dove si è a difesa della Costituzione e di una politica in grado di raggiungere compromessi senza compromettersi, fatta di confronti onesti, informati, competenti, educati, e ragionevoli sulle vere questioni che preoccupano tutte le persone e chiunque agisca in maniera democraticamente attiva è funzionalmente una Sardina. Dunque aderendo al Manifesto ed essendo una persona, io sono una Sardina. In merito alla querelle nata sulla nostra iniziativa, non intendo parteciparvi. Ci siamo definiti ‘corpo intermedio’ perchè quando funzionavano i corpi intermedi i cittadini si sentivano protagonisti, non solo voti. Prendevano iniziative, venivano considerati importanti. Dell’iniziativa ‘Nessuno è straniero’ abbiamo scritto tutto nel nostro comunicato ufficiale. Capisco che non siamo bravi nei comunicati stampa e scriviamo troppo, ma nel testo c’è scritto tutto per evitare strumentalizzazioni e ambiguità”.

“Abbiamo sempre scritto – prosegue - le 6000 Sardine Ponentine e la sezione di Sanremo ‘G. Cristiano Pesavento’ dell’Anpi, con la collaborazione del Partito Democratico di Sanremo e il patrocinio del Comune di Sanremo e della Cgil Imperia, invitano la cittadinanza ad eseguire un’installazione provvisoria pubblica, finanziata nei mesi scorsi, tramite una raccolta fondi pubblica: scrivere “Nessuno è straniero” presso via Salvo D’Acquisto a Sanremo.” Il Partito Democratico ha contribuito a questa nostra raccolta fondi pubblica e mi ha aiutato nel ginepraio burocratico per eseguire correttamente la richiesta. Ci spiace veramente che rimane poco della nostra iniziativa, vera e genuina espressione di persone normali, poiché ieri c’erano famiglie intere, ragazzi, adulti e anziani, senza bandiere di partito, tutti per produrre ‘una cosa buona per tutti’ e farlo in un quadro democratico. Uscire dalla logica dell'individualismo narcisistico, fluire dalla logica della diffidenza e del sospetto, del senso di esclusione e della contrapposizione. E soprattutto dedicare questa scritta a due giovani vite, a due ragazzi che si sono lasciati vincere dalle grandi difficoltà della loro quotidianità, ci sta facendo particolarmente male tante maldicenze e cattiverie che si scrivono in queste ore”.

“Davvero brutto esempio di ‘politichetta’ che interessa a pochi, ma fa male a molti. In particolar modo alle famiglie che hanno patito quella tragedia, perché a noi non importa affatto che un ragazzo fosse migrante e una ragazza fosse italiana di Riva Ligure. Chiedo e pretendo che a queste famiglie vengano rivolte ufficiali scuse! Chiediamo a tutta la classe politica di fare il suo lavoro decentemente, per migliorare il presente e progettare il futuro. Futuro che appartiene a tutti, sia quelli di sinistra e sia quelli di destra. Che si sia arrivati a questo punto indica quanto sia malata la politica. Appare allora esigenza principale riconoscere il cosiddetto ‘altro’ nella sua singolarità specifica, riconoscerne la dignità, il valore umano inestimabile, accettarne la libertà. Riconoscere l’altro nella sua diversità caratteriale, differenza di sesso, di età, di religione, di cultura. Significa quindi ammetterlo, desiderare di fargli posto vicino a noi e quindi accettarlo per quello che è...perchè Nessuno è straniero!”

“Abbiamo scelto di presentare la scritta il 2 giugno – termina Mastrantuono - festa che ricorda i 75 anni dalla nascita della Repubblica, nata da un notevole e nobile compromesso, ma corroso dalla mancanza di credibilità, da un senso di cittadinanza mai compiuto e da innumerevoli problemi. Anche oggi i giovani si trovano nell’epicentro del problema e vivono le conseguenze di tempi difficilissimi. Importa poco a loro se siamo arrivati alla seconda, terza o quarta Repubblica, basta che non sia un nuovo travestimento di vecchi problemi”.