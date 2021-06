Sanremo: da Porto Sole prende il via il world tour del nuovo catamarano ‘Lagoon 55’ (Foto e Video)

Inizia da Porto Sole il world tour che porterà il nuovo catamarano ‘Lagoon 55’ in tutte le più prestigiose location del mondo.

Il nuovo nato di casa Lagoon è ormeggiato di fronte agli uffici ‘Oceanis Yacht’ fino a sabato e lo staff è a disposizione per una visita guidata.

Nuovo nel layout sia interno che esterno, ‘Lagoon 55’ offre un’esperienza completamente unica nel vivere il mare a bordo di un catamarano, scelta ormai sempre più diffusa sia per l’acquisto che per il noleggio.

“La location si presta perfettamente - ci dice Silvia Ciuffardi, responsabile commerciale Lagoon - Sanremo e Porto Sole sono conosciuti in tutto il mondo dal punto di vista nautico e da qui inizia il giro che terminerà alla fine dell’estate con la partecipazione ai saloni nautici”.

‘Lagoon 55’ è il nuovo modello che andrà a sostituire il ’52’ a disposizione di una clientela sempre più ampia.

Ora andiamo alla scoperta di ‘Lagoon55’