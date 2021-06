Sanremo: sold out per la serata dedicata alla birra artigianale Nadir di "Camillo, la Salsamenteria". Il 10 giugno tocca al Barolo della cantina Damilano

Con ospiti d’onore il Birrificio Artigianale Nadir e la Mortadella Gigante Veroni accompagnata da una fragrante e deliziosa focaccia ligure sono ripresi gli appuntamenti a tema del nuovo locale gourmet sanremese. La serata ha permesso al pubblico accorso numeroso di degustare 2 birre Nadir, la D'Orata e la Montefollia abbinate con la Mortadella Gigante Veroni, tagliata al coltello ed il tutto accompagnato da eccellente focaccia ligure.

Il patron del locale, Olmo Romeo sta predisponendo il calendario di degustazioni di piatti tipici ed eccellenze enogastronomiche, utilizzando il nuovo dehors che si affaccia sulla rinnovata Piazza Borea d’Olmo e che accompagneranno residenti e turisti per tutta la prossima stagione estiva.

Per tutta l'estate saranno previste proposte originali e gustose per accompagnare i clienti alla scoperta di ottimi prodotti abbinati ad eccellenze locali e nazionali. La prossima serata è prevista per il 10 giugno sempre con inizio alle ore 18.00 quando saranno presentati i vini della cantina piemontese Damilano, che coltiva vitigni di uve nebbiolo in una zone di grande pregio e prestigio. Uve, che vengono utilizzate per la produzione di vini che trovano nel Barolo l’eccellenza ed il prodotto più rappresentativo. Insieme alla selezione di vini saranno portati in degustazione i raffinati salumi dell’azienda Vescovi, in particolare il Prosciutto crudo e la "Culaccia" tagliata a coltello.

Per informazioni e con prenotazioni al 0184 18 93 738