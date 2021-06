Ospedaletti: parametri dell'Arpal non conformi tra 'La Scogliera' e l'ex stazione, emanato il divieto di balneazione

E’ arrivato il caldo e in molti amanti della tintarella e del mare si stanno riversando sulle spiagge in questi primi giorni di bel tempo. Purtroppo, però, dobbiamo registrare un divieto di balneazione che riguarda Ospedaletti.

Il vice Sindaco della città delle rose, infatti, in relazione all’esito sfavorevole del campionamento di routine delle acque di balneazione, ha dovuto emanare il divieto di fare il bagno nel punto denominato ‘Rio Crosio’ tra lo stabilimento ‘La Scogliera’ e l’ex stazione ferroviaria.

Il divieto rimarrà attivo fino a quando non saranno individuate le cause dell’inquinamento e ultimate le lavorazioni di ripristino della condotta fognaria ma anche fintanto il flusso di magra del torrente non sarà completamente recapitato nel collettore fognario di via XX Settembre. Ovviamente bisognerà attendere il riallineamento dei parametri espressi dall’Arpal e di igiene dall’Asl 1 Imperiese.