Campagna vaccinale a gonfie vele in Liguria: 13mila prenotati tra gli over 18 da ieri sera

Da ieri sera alle 23 è partita la seconda chiamata volontaria per gli over 18 per il vaccino Astrazeneca e ‘Johnson & Johnson’. Anche in questo caso, come la settimana scorsa, la risposta è stata eccellente in tutta la Liguria, a conferma che nella stragrande maggioranza della popolazione (anche giovane) si è compreso come il vaccino sia, al momento, l’unica via d’uscita dalla pandemia da Covid-19.

Fino ad ora sono 13mila i prenotati su 20mila 500 vaccini disponibili: ‘AstraZeneca’ è ancora prenotabile in tutte le Asl mentre ‘Johnson’ è andato esaurito nella nostra azienda sanitaria alle 23.56. Poco prima era terminato anche nel genovese, in Asl 3. E’ invece ancora disponibile nelle altre Asl della Liguria.

La campagna vaccinale, compatibilmente con l’arrivo delle dosi, sta procedendo speditamente in Liguria e nella nostra provincia, dove i centri lavorano a tempo pieno. Anche negli ultimi giorni è stato evidenziato come il ‘drive through’ di Taggia sia quotidianamente preso d’assalto e ora l’Asl ha confermato che è possibile fare il vaccino anche in moto, se si è accompagnati.