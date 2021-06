Sanremo: attesa per le manifestazioni estive e sull'evento Rai, Faraldi "Spero che si sbrighino a pensarci!" (Video)

Presentate le manifestazioni sportive per il secondo semestre di Sanremo, ora l’Assessorato al Turismo del Comune matuziano capitanato da Giuseppe Faraldi ‘punta’ il mirino sugli appuntamenti musicali, culturali e non solo per l’estate 2021.

Anche se rimane il punto interrogativo di ‘Sanremo Estate’, l’appuntamento musicale promesso da Amadeus nel marzo scorso e sul quale sembra che la Rai abbia decisamente frenato, da palazzo Bellevue confermano che si sta lavorando ad un buon calendario per intrattenere i turisti. “Stiamo lavorando per gli appuntamenti estivi, anche se lottiamo ogni giorno con i decreti e le limitazioni dettate dalle normative sanitarie. Siamo però consapevoli di poter proporre un buon calendario e, anche se non sarà facile affrontarli, chi verrà a Sanremo potrà godere anche di diversi intrattenimenti musicali, culturali e di spettacolo”.

Intanto questi primi weekend di primavera sono stati particolarmente positivi per il turismo a Sanremo e la conferma è arrivata in questo ‘ponte’ del 2 giugno, che vede tanta gente nella città dei fiori anche dopo il fine settimana. “Le sensazioni sono positive – ha detto l’Assessore Faraldi – e, dopo le buone notizie che arrivano da questi weekend di primavera, abbiamo buone prenotazioni per l’estate e un allungamento della stagione a settembre e ottobre. Speriamo che le sensazioni siano confermate per andare avanti su questo binario”.

Impossibile non fare un ‘passo’ verso ‘Sanremo Estate’, la manifestazione promessa da Amadeus a marzo, visto che il Direttore di Rai 1 ha detto che ci sta pensando: “Spero che si sbrighi a pensarci perché io sto aspettando. Continuo a lavorare per creare manifestazioni e ben venga quella prospettata”. La data rimarrebbe fissata a luglio o dopo? “Sinceramente non so e non dipende dal Comune, ma dalla Rai e dalle sue dinamiche interne. Possiamo solo aspettare le decisioni delle ‘stanze romane’ e restare alla finestra”.