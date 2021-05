Sanremo punta anche sullo sport per la ripartenza turistica: presentati gli appuntamenti che scattano con la 'Giraglia' (Video)

Sono state presentate, questa mattina in Comune a Sanremo, le manifestazioni sportive dell'estate, che vogliono anche segnare una vera e propria 'ripartenza' della città dei fiori, che torna a investire sullo sport e tenta di mettersi alle spalle 15 mesi difficili, dettati dall'emergenza Covid.

Sono ben 143.500 gli euro che saranno investiti dall’amministrazione, che ha stilato un calendario di eventi sportivi, che inizierà il 9 giugno e si concluderà il 19 dicembre. Una serie di appuntamenti che, oltre a dare lustro alla città, intendono anche portare turisti a Sanremo, per aiutare l'economia del settore, in crisi per la pandemia.

L'intervista all'assessore Giuseppe Faraldi

Il via è in programma mercoledì 9 giugno con il via alla 68ª edizione della Giraglia Rolex Cup, evento per il quale Palazzo Bellevue ha investito 65mila euro del budget totale per le manifestazioni sportive. E poi tennis, vela, volley, ippica e tutti gli sport che sono capaci di attrarre turisti in città dall’Italia e dall’estero. Dopo un anno di stop forzato, tornano i canonici appuntamenti con le manifestazioni sportive che hanno segnato la storia della Città dei Fiori.

Ancora da confermare l'eventuale spettacolo pirotecnico alla partenza della Giraglia. In merito il comune sta lavorando per gli eventuali permessi con la Prefettura. E' stato confermato che l'auditorium dovrebbe essere inaugurato a fine giugno.

Il Sindaco, Alberto Biancheri, ha confermato l’importanza degli appuntamenti sportivi per il ritorno economico della città: “Il turismo deve sempre essere un fatto fondamentale della nostra città e questa sera ne parleremo in Consiglio per la discussione sul bilancio. Gli eventi sono importanti e la conferma è arrivata dal Festival in cui abbiamo creduto tanto, nonostante i tanti dubbi. Senza dimenticare anche la Milano-Sanremo, che ci ha regalato una straordinaria vetrina nazionale e internazionale in chiave futura. Oggi parliamo di una stagione importante, ricca di eventi sportivi, che sarà inaugurata da un grandissimo evento come la ‘Giraglia’. Il calendario è stato lavorato con grande attenzione dall’Assessorato e da diversi consiglieri comunali. I dati che abbiamo in mano sono buoni e confidiamo in una estate importante. Domani i ristoranti potranno aprire anche all’interno dei locali e ne sono felice, perché trovo che l’impossibilità di farlo, seppur giusto sul piano sanitario, sia stato crudele per chi non aveva un dehor. Sono felice che la campagna vaccinale stia andando molto bene e noto che anche i giovani lo stanno capendo”.

L’Assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi, ha così analizzato gli appuntamenti previsti: “Abbiamo lavorato a un calendario che possa essere d’aiuto alla città, creato mentre eravamo in zona rossa e arancione, senza sapere cosa avremmo trovato sul nostro cammino. Abbiamo stilato eventi nazionali e internazionali che, a prescindere da quanto sarebbe accaduto, si potessero svolgere ugualmente. Prendendo spunto dalla Milano-Sanremo e al Rally, garantendo introiti alle strutture turistiche. Proponiamo manifestazioni sportive di alto livello, tutte con una loro dignità spalmate da giugno a dicembre, nei momenti in cui serve far confluire turisti. Abbiamo evitato di inserirle nei mesi di luglio e agosto, nell’ambito della cosiddetta ‘destagionalizzazione’ più volte chiesta dagli operatori del settore. Sono particolarmente orgoglioso di quanto fatto dai nostri uffici, come lo sono per ‘Milano-Sanremo’ e rally, visto che ho notato nel resto d’Italia una grande difficoltà nell’organizzazione di eventi nel periodo pandemico. Stiamo lavorando anche ad altro, affinchè a Sanremo si possa vivere un’estate completa e sto notando uno spirito favorevole, visto che le prenotazioni sono buone e si sta parlando di uno slittamento della stagione alberghiera per settembre e ottobre”.

Ecco il calendario:

9/16 giugno Rolex Giraglia

10/13 giugno Concorso Ippico Internazionale CSI

17/20 giugno Concorso Ippico Internazionale CSI

19 giugno Run For The Whales 2021

21/27 giugno Campionato Italiano Beach Volley | 18° Festival Nazionale Città di Sanremo



2/4 luglio Summer Cup Under14 Girls - Final Round

3/4 luglio Gran Fondo “Sanremo-Sanremo” La Classicissima

4 luglio Sanremo Vertical TRI

11/17 luglio IFT Senior Championship “Città di Sanremo”

11/18 luglio 470 Junior World Championships

18 luglio 2ª edizione Hard Alp Tour “Pavia-Sanremo”



7 agosto Sanremo Urban Trail

9/22 agosto Torneo Open Città di Sanremo

20/29 agosto Voleè Cup Tennis Club Solaro



3/5 settembre 13ª edizione Hard Alp Tour “Sanremo-Sestriere”

11 settembre 50ª cicloturistica Milano-Sanremo

11/12 settembre Festival del Rugby Sanremo

17/19 settembre XIX Sanremo Olympic Triathlon - XIV Trofeo Rambaldi - XVII Memorial Gavino

24/26 settembre Campionato Italiano a squadre Under16 femminile di tennis

25/26 settembre 37° Torneo Internazionale Pallavolo femminile Sanremo Cup Memorial Tessitore

25/26 settembre 40° Trofeo Aristide Vacchino di vela



1/3 ottobre Sprint 6km Campionato Europeo regata regionale canora e paracanoa

2/3 ottobre 37° Torneo Internazionale Pallavolo femminile Sanremo Cup Memorial Tessitore

9/10 ottobre 37° Torneo Internazionale Pallavolo femminile Sanremo Cup Memorial Tessitore

17 ottobre 8° Trofeo Handbike Città di Sanremo

26/31 ottobre Italian Gran Prix and European GP Finale ‘Dragoni’ (vela)

30 ottobre Sanremo Urban Downhill

26/28 novembre Winter Séries ‘Dragoni’ (vela)

3/5 dicembre Meeting Internazionale del Mediterraneo Optimist (vela)

5 dicembre Sanremo Marathon 2021

17/19 dicembre Winter Series ‘Dragoni’ (vela)





Il record di finanziamento è andato alla Giraglia con 65mila euro, 9mila euro sono andati al Campionato Italiano di Beach Volley, mentre 8mila euro alla Gran Fondo “Sanremo-Sanremo” e alla Sanremo Urban Downhill.

Seguono: il torneo memorial Tessitore (7mila euro), la Sanremo Marathon (7mila euro), il concorso ippico Internazionale CSI (10mila euro, 5mila a weekend), la Summer Cup di tennis (5mila euro), il XIX Olympic Triathlon (5mila euro), la Sprint di canoa (4.500 euro), la 13ª Hard Alp Tour “Sanremo-Sestriere” (4mila euro), il Festival del Rugby (3.500 euro), l’8° Trofeo Handbike Città di Sanremo (3mila euro), la Voleè Cup di tennis (2.500 euro) e Run For The Whales (2mila euro).