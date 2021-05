Diano Marina: si chiude una settimana ricca di iniziative alla Biblioteca Civica

Buon riscontro di pubblico per le manifestazioni dedicate alla passione per la lettura organizzate la scorsa settimana dalla Biblioteca Civica “A. S. Novaro” in collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Diano Marina e le maestranze comunali.



Giovedì nel giardino del Palazzo del Parco, si è svolto il reading di “Letture Dantesche” che ha visto alternarsi alla lettura ad alta voce numerosi lettori della Biblioteca alle prese con i versi del Dolce Stil Novo e i canti della Commedia. La riflessione finale della prof.ssa Anna Marchini, docente di materie letterarie presso l’I. C. di Diano Marina, ha concluso il reading con una acuta riflessione sull’amore, dall’amore come inferno al paradiso, ripercorrendo i versi celebri degli stilnovisti e di Dante evidenziandone l’attualità e l’intatta forza letteraria. L’amore nelle sue varie declinazioni dantesche è stato anche il tema che ha caratterizzato l’edizione 2021 de “Il maggio dei Libri”, la manifestazione nazionale promossa dal Centro per il Libro e la Lettura, del quale l’incontro dianese faceva parte. Il reading ha goduto inoltre della partecipazione straordinaria degli attenti alunni della classe II A dell’I. C. di Diano Marina.



Sabato alle 18 ha avuto luogo sulla piattaforma digitale GoogleMeet, l’incontro del nuovo club del libro “I lettori Selvaggi”, dedicato al romanzo Cecità del premio Nobel José Saramago.

Un nuovo incontro, previsto per la fine del mese di giugno, avrà per protagonista il romanzo Il dio delle piccole cose della scrittrice indiana Arundhati Roy.



Per aderire al gruppo di lettura e informazioni è possibile contattare la Biblioteca civica all’indirizzo di posta elettronica bibliodiano@istitutostudiliguri.191.it o telefonicamente al numero 0183 496542 nei giorni di martedì (9-14), mercoledì (9-14) e giovedì (12-17).