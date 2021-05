Sanremo: basta qualche goccia di pioggia e l’accesso all’area cani di San Martino diventa una distesa di fango (Foto)

“Viceré, voglio che questo fango essiccato non mi compaia mai più davanti”. Così diceva Darth Sidious ne ‘La minaccia fantasma’ e forse anche molti dei sanremesi che frequentano l’area cani di San Martino lo hanno pensato almeno una volta dopo un giorno di pioggia.

Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto diverse segnalazioni e, come sempre, abbiamo voluto verificare con i nostri occhi. E, in effetti, l’accesso all’area verde di San Martino è impraticabile anche dopo qualche ora di maltempo.

Una distesa di fango rende inutilizzabile gran parte della zona, il passaggio è limitato al piccolo camminamento in mattoni. Per il resto è un’impresa, oltre a essere un’immagine non bella nel periodo in cui Sanremo inizia a ospitare i primi turisti.

Nell’ambito dei vari progetti per la sistemazione del verde sarebbe opportuno coinvolgere anche quella zona, per evitare incidenti, ma anche per valorizzare e sistemare un’area cani molto frequentata.