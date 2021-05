Sanremo: studio di fattibilità per un polo scolastico a Pian di Poma, potrà ospitare fino a 500 studenti

La discussione per decidere il destino di villa Mercede e del Mercato dei Fiori ha portato alla luce un altro importante progetto del Comune di Sanremo per l’organizzazione scolastica cittadina.



È in corso uno studio di fattibilità per la creazione di un nuovo polo scolastico a Pian di Poma capace di ospitare fino a 500 studenti. L’obiettivo del Comune sarebbe quello di andare a svuotare il liceo ‘Cassini’ con i suoi oltre mille studenti ospitati in una struttura che spesso ha generato polemiche per spazi e una obsolescenza ormai palese da anni.

In questi mesi il Comune sta preparando il progetto che permetterà poi di partecipare al bando per finanziare l’opera che, al momento, è soltanto sulla carta.

Con la creazione delle nuove aule al Mercato dei Fiori per liberare in futuro il ‘Colombo’ (che potrebbe anche cambiare destinazione d'uso e si ipotizza una trasformazione in appartamenti) e con l’ipotetica struttura di Pian di Poma per liberare parte del ‘Cassini’, Sanremo si sta preparando a una vera rivoluzione della logistica scolastica cittadina, spostando nelle sue periferie la maggior parte del traffico legato alle scuole superiori. Il tutto con un fil rouge chiamato ‘pista ciclabile’.