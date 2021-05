Imperia: inclusione, scuola, società, intervento del dirigente Dell'Acqua all'istituto 'Marconi'

Il collegio docenti dell’istituto 'Marconi' ha visto un intervento a 360° del dirigente ministeriale Guido Dell’Acqua, dell’Ufficio IV, Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, sul tema della didattica per alunni con H, con DSA, con BES di terza area (linguistico, socio-economico).



Al centro del poderoso incontro la stesura dei PEI e dei PDP, articolando il discorso sulle singole fasi di acquisizione certificazioni e diagnosi, monitoraggio e osservazione, stesura dei documenti, rapporto con le famiglie, valutazione degli alunni, applicazione coerente delle misure compensative e dispensative.

“Il dirigente Dell’Acqua, con puntuale precisione e perfetta competenza della materia, ha risposto a tutti i quesiti e sciolto i dubbi del corpo docente, aprendo un ampio e partecipato dibattito, che ha visto la partecipazione di molti docenti - dichiarano dall'istituto - con capace attitudine comunicativa e profonda conoscenza della materia, il dirigente Dell’Acqua ha richiamato in ogni caso i fondamenti stessi della didattica realmente inclusiva, richiamando in primis la fondamentale necessità di creare un ambiente costruito sul dialogo e la comprensione dell’alunno, citando la celebre dizione di Giacomo Stella “il gancio empatico”, che il docente instaura con il discente. Certo, la didattica non è fredda e burocratica applicazione di documenti e regole, ma si costruisce in una prospettiva di centralità dell’alunno, del suo universo emotivo e delle sue potenzialità. Inoltre, Dell’Acqua ha richiamato il dovere specifico dei consigli di classe a osservare con attenzione gli alunni, non in una prospettiva meramente “diagnostica”, dove l’alunno si identifica con la sua certificazione o diagnosi, ma di proteggere anche in assenza di certificazioni o diagnosi gli alunni che presentano bisogni educativi speciali e, comunque, valorizzare sempre l’aspetto umano e la comprensione del dato individuale”.

Si è poi affrontato il problema delle modalità di redazione dei PEI temporanei dei neoiscritti, di come gestire il delicato momento della valutazione agli scrutini. Sempre e in ogni caso Dell’Acqua ha richiamato la necessità di coerenza rispetto al PEI e PDP, sciogliendo anche i dubbi dei docenti in merito alle modalità di stesura degli stessi e al rapporto con le famiglie.

“È emerso un quadro estremamente positivo dell’azione della dirigente scolastica Daniela Pistorino, nella gestione delle singole fasi di attuazione della didattica inclusiva, sciogliendo problematiche, contrasti sorti nel passato - aggiungono dal 'Marconi' - in quanto la stesura dei documenti, la gestione dell’emergenza pandemica in relazione agli alunni con BES, la salvaguardia del diritto alla salute e alla vita, le azioni messe in atto, la relazione con le famiglie nella consegna dei documenti, tutto conforme alla legislazione vigente, ristabilisce quel patto di fiducia imprescindibile nella pubblica amministrazione tra dirigenza, docenti e famiglie, che hanno visti protetti e cautelati i loro diritti in conformità alla vigente legislazione”.