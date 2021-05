Coronavirus, avvio vaccinazione nei luoghi di lavoro: costituita la commissione di valutazione. Al via i lavori nel pomeriggio

È stata costituita la commissione di valutazione che si insedierà nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 31 maggio, tenuta a valutare le domande pervenute per l'avvio della vaccinazione nei luoghi di lavoro, in attuazione delle Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro' approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l'8 aprile 2021 (Circolare del Ministero della Salute n. 15126 del 12/04/2021).

Le prime domande pervenute sono 24 e riguardano aziende con più di 250 dipendenti che hanno manifestato la volontà a iniziare la vaccinazione nelle loro aziende: 3 sono nel territorio di ponente, 13 nell'area metropolitana e 8 invece nel territorio di Asl 4 e Asl 5. Le dosi messe inizialmente a disposizione saranno 5.000 a settimana. La commissione terminerà i lavori per la pubblicazione della prima graduatoria entro la fine della settimana corrente.

Successivamente alla scadenza del 27 maggio, sarà possibile presentare le domande ogni 15 giorni, entro il 12 e il 27 di ogni mese. La commissione valuterà le domande pervenute entro e non oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza dei termini sopra specificati, salvo comprovati motivi. La graduatoria aggiornata, comprensiva delle Aziende che hanno comunicato l’aumento della propria capacità di vaccinazione e di quelle che hanno presentato domanda dopo il 27 maggio 2021, sarà deliberata e pubblicata sul sito di Alisa.



La delibera QUI.