Anche Cervo vuole diventare immagine dei barattoli di Nutella: è in corsa contro Sestri Levante

Oltre a Dolceacqua compare anche Cervo, piccolo centro costiero al confine con il savonese, tra le 84 immagini di luoghi italiani selezionate per la seconda fase e votabili dal 24 maggio via web. Le immagini con più voti si aggiudicheranno la stampa sui vasetti speciali di Nutella® in edizione limitata.

E se un barattolo di Nutella® in edizione limitata raccontasse la bellezza di Cervo? Per il contest ‘Ti amo Italia’ la nota crema spalmabile ha lanciato online un’iniziativa dedicata alla personalizzazione dei barattoli con foto di luoghi suggestivi da tutta Italia. Un’idea nata per celebrare le meraviglie del Paese iniziata con una prima fase di indagine tra i consumatori, che hanno segnalato luoghi di stupore e fascino.

Tutti gli utenti potranno esprimere la propria preferenza, senza necessità di registrarsi al sito della crema spalmabile, fino alle 23:59 di domenica prossima. I barattoli in edizione limitata saranno disponibili sul mercato da ottobre 2021.

Sul sito sono visionabili 84 immagini da tutta Italia accoppiate secondo la regione. Sono due le ‘partite’ liguri: tra Sestri Levante e Cervo e tra Portovenere e Dolceacqua. Per votare Cervo è sufficiente scorrere la pagina cliccando QUI, selezionare la card dedicata alla Liguria dove compare Cervo e cliccare sul cuore. È possibile votare più di una volta a persona.