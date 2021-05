Imperia: ore 22.28, terminata la riparazione del tubo a Porto. Torna l'acqua ma servono investimenti importanti

Si è concluso l'intervento di riparazione sulla condotta danneggiata al fondo di Via Cascione e, a breve, si procederà alla riapertura che permetterà all'acqua di tornare nelle zone dov'è mancata.

“Un grazie sincero a tutte le maestranze – ha detto il Sindaco di Imperia, Claudio Scajola - impegnate in questa giornata così complessa. Hanno lavorato senza sosta da stamattina su una rete molto vecchia (ha più di 70 anni), che ha reso l'intervento per nulla semplice. Grazie per la pazienza avuta anche ai tanti cittadini ed esercenti che hanno dovuto fare i conti con i disagi. Grazie ai presidi delle scuole per la collaborazione dimostrata. Abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità per limitare l'area interessata dalle chiusure e accelerare l'intervento di riparazione”.

Il primo cittadino ha anche confermato, al termine di questa difficile giornata, l’importanza di investimenti importanti sulla rete idrica, che dimostra ogni giorno di più i suoi limiti: “Lo ripeto ormai da due anni, l'ho detto quest'oggi anche al presidente della Regione in una videoconferenza che abbiamo avuto nel pomeriggio. Mi auguro che possano esserci a breve passi in avanti nella giusta direzione. Siamo davvero tutti stanchi di queste continua rotture”.